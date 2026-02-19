https://ria.ru/20260219/rossija-2075376645.html
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна - РИА Новости, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна
Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:09:00+03:00
2026-02-19T08:09:00+03:00
2026-02-19T08:10:00+03:00
общество
николай терешонок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_a4d9cb629001b2f6985a4ac09fcef0f0.jpg
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075374884.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009610032_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_408129a19cdae3cd3f1e7234fd4c5438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, николай терешонок
Общество, Николай Терешонок
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна
Синоптик Терешонок спрогнозировал наступление весны раньше климатической нормы
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
"Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным", - рассказал Терешонок
.
Климатолог отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов может произойти в середине марта, а устойчивый сход снежного покрова - в конце.
"Устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов (начало вегетации растений) - середина апреля", - добавил он.
Специалист подчеркнул, что об аномалиях конца зимы, февраля, говорить пока рано, однако снега и запасов воды ещё явно прибавится.