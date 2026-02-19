Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна - РИА Новости, 19.02.2026
08:09 19.02.2026 (обновлено: 08:10 19.02.2026)
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна
Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:09:00+03:00
2026-02-19T08:10:00+03:00
общество, николай терешонок
Общество, Николай Терешонок
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
"Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным", - рассказал Терешонок.
Климатолог отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов может произойти в середине марта, а устойчивый сход снежного покрова - в конце.
"Устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов (начало вегетации растений) - середина апреля", - добавил он.
Специалист подчеркнул, что об аномалиях конца зимы, февраля, говорить пока рано, однако снега и запасов воды ещё явно прибавится.
Заголовок открываемого материала