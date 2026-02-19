Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Весна в Центральной России может наступить в 2026 году раньше климатической нормы, сообщил в беседе с РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным", - рассказал Терешонок

Климатолог отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 градусов может произойти в середине марта, а устойчивый сход снежного покрова - в конце.

"Устойчивый переход температуры через плюс 5 градусов (начало вегетации растений) - середина апреля", - добавил он.