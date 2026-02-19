"Бригада" возглавила рейтинг самых культовых детективных сериалов в России

«

"К премьере продолжения остросюжетного детектива "Черное солнце" онлайн-кинотеатр "КИОН" и система мониторинга и анализа "Медиалогия" оценили популярность культовых детективных сериалов 90-х и 00-х годов. "Бригада" возглавила рейтинг подобных проектов, а ее герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей", - говорится в сообщении пресс-службы.