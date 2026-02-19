"Бригада" возглавила рейтинг самых культовых детективных сериалов в России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Бригада", "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург" были названы самыми культовыми детективными сериалами 1990-х и 2000-х годов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра "КИОН".
«
"К премьере продолжения остросюжетного детектива "Черное солнце" онлайн-кинотеатр "КИОН" и система мониторинга и анализа "Медиалогия" оценили популярность культовых детективных сериалов 90-х и 00-х годов. "Бригада" возглавила рейтинг подобных проектов, а ее герои Александр Белый и Виктор Пчелкин стали самыми часто упоминаемыми персонажами в русскоязычном сегменте соцсетей", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации онлайн-кинотеатра, "Бригада" с Сергеем Безруковым, Дмитрием Дюжевым и Павлом Майковым в главных ролях оказалась самым часто упоминаемым проектом в сегменте русскоязычных социальных сетей за последний год. На втором месте оказался проект "Улицы разбитых фонарей", на третьем - "Бандитский Петербург". Телесериал "След" стал четвертым, а за ним последовали "Возвращение Мухтара" и "Убойная сила". Замыкает топ-10 "Ликвидация" с Владимиром Машковым в главной роли.
Как уточнили в пресс-службе, в рейтинг наиболее популярных персонажей знаковых детективных сериалов 90-х и 00-х годов, кроме героев Безрукова и Машкова, также вошли следователь Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук в сериале "Тайны следствия", Анатолий Дукалис (Сергей Селин) из "Улиц разбитых фонарей", Роман Шилов (Александр Устюгов) из "Ментовские войны", а также Сергей Глухарев (Максим Аверин) из "Глухаря".
Легенда мирового кино: как "Броненосец "Потемкин" стал сенсацией
18 января, 08:00