"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?"
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?" - РИА Новости, 19.02.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?"
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подал в Роспатент заявку "Можно, а зачем?", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 19.02.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?"
"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию товарного знака "Можно, а зачем?"