"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?" 19.02.2026
13:36 19.02.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать товарный знак "Можно, а зачем?"
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подал в Роспатент заявку "Можно, а зачем?", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 19.02.2026
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" подал в Роспатент заявку "Можно, а зачем?", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Фраза "Можно, а зачем?" принадлежит руководителю проектов новых автомобилей "АвтоВАЗа" Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором Груненков таким образом ответил на вопрос, может ли "АвтоВАЗ" производить автомобили, аналогичные BMW.
Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указано акционерное общество "АвтоВАЗ".
Под брендом "Можно, а зачем?" в России хотят продавать автомобили, одежду, обувь, игрушки и даже пиво.
