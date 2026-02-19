Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил о готовности "Росатома" вывезти уран из Ирана
19.02.2026
Лихачев заявил о готовности "Росатома" вывезти уран из Ирана
в мире
иран
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
иран
россия
в мире, иран, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. "Росатом" технологически готов к вывозу высокообогащённого урана из Ирана, параметры этой работы должно определить руководство Ирана, сообщил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв.
"Мы понимаем, что сегодня ведутся переговоры в разных форматах и обсуждаются разные сценарии судьбы... высокообогащённого уранового продукта... У России есть опыт помощи Ирану в аналогичной ситуации... десять лет назад. Исходя из этого опыта мы готовы эту работу произвести", - сказал он журналистам.
Как отметил Лихачёв, параметры этой работы "будет определять в первую очередь руководство Ирана".
"С учетом всех переговоров рано или поздно будет принято решение о судьбе обогащённого урана в Иране. Мы со своей стороны технологически решим любую проблему в духе партнерства с иранскими атомщиками и с народом Ирана", - добавил глава "Росатома".
Американский авианосец USS Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: американская армия заканчивает подготовку к удару по Ирану
