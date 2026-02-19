Рейтинг@Mail.ru
16:46 19.02.2026 (обновлено: 16:50 19.02.2026)
"Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер"
"Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер"
"Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер" в зависимости от вариантов развития конфликта, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв. РИА Новости, 19.02.2026
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, алексей лихачев, в мире
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Алексей Лихачев, В мире
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. "Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер" в зависимости от вариантов развития конфликта, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.
"Буквально недавно у нас состоялся серьезный визит... на территорию площадки "Бушер". Разработаны соответствующие планы демобилизации, они вариантны, они зависят от уровня и широты возможной эскалации",- сказал он журналистам.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия анализирует ситуацию с безопасностью АЭС "Бушер", заявил Лихачев
29 января, 14:12
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСАлексей ЛихачевВ мире
 
 
