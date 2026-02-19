https://ria.ru/20260219/rosatom-2075533828.html
"Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер"
"Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер"
"Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер" в зависимости от вариантов развития конфликта, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв. РИА Новости, 19.02.2026
"Росатом" подготовил планы действий для иранской АЭС "Бушер"
"Росатом" подготовил планы действий для АЭС "Бушер" на случай развития конфликта