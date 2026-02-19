https://ria.ru/20260219/ria-2075381452.html
У Кремля остается официальный канал в Telegram, сообщил Песков
У Кремля остается официальный канал в Telegram, трудностей с его ведением нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:09:00+03:00
telegram
дмитрий песков
россия
россия
