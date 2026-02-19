Зеленский назвал результаты встречи в Женеве "недостаточными"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине "недостаточными", рассчитывает на очередной раунд переговоров в феврале.