Зеленский назвал результаты встречи в Женеве "недостаточными" - РИА Новости, 19.02.2026
01:24 19.02.2026
Зеленский назвал результаты встречи в Женеве "недостаточными"
Зеленский назвал результаты встречи в Женеве "недостаточными"
в мире
женева (город)
украина
россия
владимир зеленский
владимир мединский
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире, женева (город), украина, россия, владимир зеленский, владимир мединский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Зеленский назвал результаты встречи в Женеве "недостаточными"

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине "недостаточными", рассчитывает на очередной раунд переговоров в феврале.
Умеров ранее заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные требуют дополнительной координации.
"Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч – и трехсторонний формат, и также другие форматы... По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Зеленский усомнился, что в Женеве получится договориться о территориях
В миреЖенева (город)УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир МединскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
