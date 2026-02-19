Зеленский назвал результаты встречи в Женеве "недостаточными"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине "недостаточными", рассчитывает на очередной раунд переговоров в феврале.
"Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч – и трехсторонний формат, и также другие форматы... По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов – серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.