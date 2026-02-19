Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/reyting-2075346856.html
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости - РИА Новости, 19.02.2026
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости
Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:13:00+03:00
2026-02-19T00:13:00+03:00
россия
владимир путин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075342549_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_294d0e1c28ea5fc3ccc3fd17c07a8f8f.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075340342.html
https://ria.ru/20260218/rozhdaemost-2075341254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075342549_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e87fdab0b89fa3cc70ae856d7649620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости

Путин предложил главе АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.
Глава государства в среду принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин поручил АСИ оценить вклад регионов в восстановление объектов культуры
Вчера, 23:29
"Я посмотрел, здесь много достаточно рейтингов, начиная с качества жизни, и дальше соцзащита, безопасность, укрепление здоровья, экология, благополучие, спорт, культура и так далее. А уровень рождаемости не пробовали сравнивать по регионам?" - обратился Путин к главе АСИ Светлане Чупшевой.
Она ответила, что агентство собирает эти данные в рамках блока работы по вопросам народосбережения.
"Народосбережение я видел. А вот отдельно уровень рождаемости", - уточнил Путин.
В этом контексте он отметил, что арктические регионы России сейчас показывают рекордные показатели по рождаемости.
По поручению президента АСИ системно реализует программы по вопросам семьи и демографии, поддержке беременных женщин, молодых и многодетных семей, а также разрабатывает предложения по совершенствованию государственной политики.
Семья - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В АСИ рассказали, в каких семьях выше коэффициент рождаемости
Вчера, 23:36
 
РоссияВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала