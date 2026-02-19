https://ria.ru/20260219/reyting-2075346856.html
Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.
Глава государства в среду принял участие в заседании наблюдательного совета АСИ
.
"Я посмотрел, здесь много достаточно рейтингов, начиная с качества жизни, и дальше соцзащита, безопасность, укрепление здоровья, экология, благополучие, спорт, культура и так далее. А уровень рождаемости не пробовали сравнивать по регионам?" - обратился Путин
к главе АСИ Светлане Чупшевой
.
Она ответила, что агентство собирает эти данные в рамках блока работы по вопросам народосбережения.
"Народосбережение я видел. А вот отдельно уровень рождаемости", - уточнил Путин.
В этом контексте он отметил, что арктические регионы России
сейчас показывают рекордные показатели по рождаемости.
По поручению президента АСИ системно реализует программы по вопросам семьи и демографии, поддержке беременных женщин, молодых и многодетных семей, а также разрабатывает предложения по совершенствованию государственной политики.