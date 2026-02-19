"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Часть рейсов авиакомпании "Победа", запланированных из аэропорта "Шереметьево" в четверг, будут выполнены из аэропорта "Внуково", сообщили в компании.

"В связи с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту " Шереметьево " "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов – часть рейсов задержаны. Часть рейсов, запланированных к выполнению в/из Шереметьево 19 февраля, будут выполнены в/из Внуково", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры перенесённых рейсов заранее информируются через SMS-сообщения и телефонные звонки. Также для них создаются Telegram-чаты со всей актуальной информацией.