Рейтинг@Mail.ru
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково" - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/reysy-2075375139.html
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково" - РИА Новости, 19.02.2026
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"
Часть рейсов авиакомпании "Победа", запланированных из аэропорта "Шереметьево" в четверг, будут выполнены из аэропорта "Внуково", сообщили в компании. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T07:49:00+03:00
2026-02-19T07:49:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20260219/aeroporty-2075374724.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), снегопад в москве
Шереметьево (аэропорт), Снегопад в Москве
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"

"Победа" выполнит из "Внуково" часть рейсов, запланированных из "Шереметьево"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Часть рейсов авиакомпании "Победа", запланированных из аэропорта "Шереметьево" в четверг, будут выполнены из аэропорта "Внуково", сообщили в компании.
"В связи с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево" "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов – часть рейсов задержаны. Часть рейсов, запланированных к выполнению в/из Шереметьево 19 февраля, будут выполнены в/из Внуково", - говорится в сообщении.
В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры перенесённых рейсов заранее информируются через SMS-сообщения и телефонные звонки. Также для них создаются Telegram-чаты со всей актуальной информацией.
"С учетом ситуации на дорогах рекомендуем нашим клиентам добираться до аэропорта "Внуково" на метро", - заключили в авиакомпании.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Аэропорты московского узла отправляют и принимают рейсы, несмотря на погоду
Вчера, 07:44
 
Шереметьево (аэропорт)Снегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала