"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково" - РИА Новости, 19.02.2026
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"
Часть рейсов авиакомпании "Победа", запланированных из аэропорта "Шереметьево" в четверг, будут выполнены из аэропорта "Внуково", сообщили в компании. РИА Новости, 19.02.2026
"Победа" перенесла часть рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Часть рейсов авиакомпании "Победа", запланированных из аэропорта "Шереметьево" в четверг, будут выполнены из аэропорта "Внуково", сообщили в компании.
"В связи с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту "Шереметьево
" "Победа" вынужденно корректирует расписание полётов – часть рейсов задержаны. Часть рейсов, запланированных к выполнению в/из Шереметьево 19 февраля, будут выполнены в/из Внуково", - говорится в сообщении.
В авиакомпании подчеркнули, что пассажиры перенесённых рейсов заранее информируются через SMS-сообщения и телефонные звонки. Также для них создаются Telegram-чаты со всей актуальной информацией.
"С учетом ситуации на дорогах рекомендуем нашим клиентам добираться до аэропорта "Внуково" на метро", - заключили в авиакомпании.