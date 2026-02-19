Рейтинг@Mail.ru
Число отмененных рейсов в аэропортах Москвы выросло до 29 - РИА Новости, 19.02.2026
17:09 19.02.2026 (обновлено: 17:10 19.02.2026)
Число отмененных рейсов в аэропортах Москвы выросло до 29
2026
Число отмененных рейсов в аэропортах Москвы выросло до 29

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале аэропорта Домодедово
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число отмененных из-за снегопада рейсов в столичных аэропортах выросло до 29, более чем на два часа задержаны 25 рейсов, на запасные аэродромы с начала суток ушли восемь самолетов, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"С начала суток, 19 февраля, — 607 рейсов: 320 – на вылет, 287 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" восемь рейсов. Отменено на прилет и вылет 29 рейсов (в том числе семь рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 16:00 МСК, на время более двух часов были задержаны 25 рейсов", - говорится в пресс-релизе Росавиации.
Авиакомпании в случае задержек должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, напомнили в Росавиации. Эти правила регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Столичный дептранс сообщил об увеличении времени в пути из-за снегопада
Москва
Евгений Тишковец
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Снегопад в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
