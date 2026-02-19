Число отмененных рейсов в аэропортах Москвы выросло до 29

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число отмененных из-за снегопада рейсов в столичных аэропортах выросло до 29, более чем на два часа задержаны 25 рейсов, на запасные аэродромы с начала суток ушли восемь самолетов, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"С начала суток, 19 февраля, — 607 рейсов: 320 – на вылет, 287 – на прилет. На запасные аэродромы "ушли" восемь рейсов. Отменено на прилет и вылет 29 рейсов (в том числе семь рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 16:00 МСК, на время более двух часов были задержаны 25 рейсов", - говорится в пресс-релизе Росавиации.
Авиакомпании в случае задержек должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил, напомнили в Росавиации. Эти правила регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.