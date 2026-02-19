Рейтинг@Mail.ru
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
03:37 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/reys-2075364978.html
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете - РИА Новости, 19.02.2026
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете
Женщине, которой потребовался врач во время перелёта Москва – Владивосток, оказала помощь летевшая тем же рейсом врач из Приморья, сообщает региональный... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:37:00+03:00
2026-02-19T03:37:00+03:00
хорошие новости
москва
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
https://ria.ru/20260217/sahalin-2074855008.html
москва
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b311f56aeb55f7c0eaeaf188353579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владивосток
Хорошие новости, Москва, Владивосток
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете

Врач из Приморья оказала экстренную помощь женщине на рейсе Москва – Владивосток

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Женщине, которой потребовался врач во время перелёта Москва – Владивосток, оказала помощь летевшая тем же рейсом врач из Приморья, сообщает региональный минздрав.
Одной из пассажирок во время перелёта внезапно стало плохо – выраженная слабость, бледность, головокружение. При разговоре женщина сначала затруднялась назвать своё имя и возраст. Тем же рейсом из командировки возвращалась врач Владивостокской поликлиники Софья Халимова.
"За два часа до посадки по громкой связи прозвучало объявление: на борту требуется врач – и Софья Александровна без раздумий откликнулась. Врач попросила бортпроводников принести тонометр: показатели давления оказались снижены – 90/50, что требовало немедленного контроля и исключения серьёзных сердечно-сосудистых осложнений", – говорится в сообщении минздрава Приморья.
Позже выяснилось, что перед вылетом женщина приняла обезболивающий препарат, а затем во время обеда выпила бокал вина. Это могло спровоцировать падение артериального давления и необходимость срочной медпомощи.
"В течение часа Софья Александровна каждые 20 минут контролировала давление и состояние женщины, уточняя наличие болей и других тревожных симптомов. К счастью, уже через сорок минут самочувствие заметно улучшилось, показатели стабилизировались, и пассажирку смогли сопроводить на её место", – добавили в минздраве региона.
Спасатели МЧС России эвакуируют рыбаков на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На юге Сахалина спасли группу рыбаков с оторвавшейся льдины
17 февраля, 08:20
 
Хорошие новостиМоскваВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала