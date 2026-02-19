Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Женщине, которой потребовался врач во время перелёта Москва – Владивосток, оказала помощь летевшая тем же рейсом врач из Приморья, сообщает региональный минздрав.

Одной из пассажирок во время перелёта внезапно стало плохо – выраженная слабость, бледность, головокружение. При разговоре женщина сначала затруднялась назвать своё имя и возраст. Тем же рейсом из командировки возвращалась врач Владивостокской поликлиники Софья Халимова.

"За два часа до посадки по громкой связи прозвучало объявление: на борту требуется врач – и Софья Александровна без раздумий откликнулась. Врач попросила бортпроводников принести тонометр: показатели давления оказались снижены – 90/50, что требовало немедленного контроля и исключения серьёзных сердечно-сосудистых осложнений", – говорится в сообщении минздрава Приморья.

Позже выяснилось, что перед вылетом женщина приняла обезболивающий препарат, а затем во время обеда выпила бокал вина. Это могло спровоцировать падение артериального давления и необходимость срочной медпомощи.