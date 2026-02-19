https://ria.ru/20260219/reys-2075364978.html
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете
Врач из Приморья оказала экстренную медпомощь женщине прямо в самолете
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Женщине, которой потребовался врач во время перелёта Москва – Владивосток, оказала помощь летевшая тем же рейсом врач из Приморья, сообщает региональный минздрав.
Одной из пассажирок во время перелёта внезапно стало плохо – выраженная слабость, бледность, головокружение. При разговоре женщина сначала затруднялась назвать своё имя и возраст. Тем же рейсом из командировки возвращалась врач Владивостокской поликлиники Софья Халимова.
"За два часа до посадки по громкой связи прозвучало объявление: на борту требуется врач – и Софья Александровна без раздумий откликнулась. Врач попросила бортпроводников принести тонометр: показатели давления оказались снижены – 90/50, что требовало немедленного контроля и исключения серьёзных сердечно-сосудистых осложнений", – говорится в сообщении минздрава Приморья.
Позже выяснилось, что перед вылетом женщина приняла обезболивающий препарат, а затем во время обеда выпила бокал вина. Это могло спровоцировать падение артериального давления и необходимость срочной медпомощи.
"В течение часа Софья Александровна каждые 20 минут контролировала давление и состояние женщины, уточняя наличие болей и других тревожных симптомов. К счастью, уже через сорок минут самочувствие заметно улучшилось, показатели стабилизировались, и пассажирку смогли сопроводить на её место", – добавили в минздраве региона.