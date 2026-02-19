РЭЦ начинает сбор заявок на господдержку для транспортировки продукции АПК

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отбор получателей господдержки на транспортировку продукции АПК в 2026 году стартует 26 февраля на базе платформы "Мой экспорт", напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало объявление об отборе получателей господдержки на транспортировку продукции АПК в 2026 году. Старт приема заявок: 26 февраля 2026 года в 09:00 (мск). Документы от экспортеров принимаются исключительно в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт", - сообщает РЭЦ.

Специальная программа позволяет экспортерам существенно оптимизировать расходы на доставку продовольствия до конечного покупателя, повышая конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке.

Ключевые параметры поддержки: размер компенсации - от 25% до 100% фактически понесенных затрат на перевозку продукции АПК. Периоды поставок: к отбору принимаются затраты на транспортировку продукции АПК, осуществленную в третьем и четвёртом кварталах 2025 года, а также в первом и втором кварталах 2026 года.

Чтобы помочь компаниям правильно подготовить документы и избежать ошибок при подаче, 20 февраля 2026 года в 10:00 Российский экспортный центр проведет обучающий вебинар. Эксперты подробно разберут алгоритм работы на платформе и ответят на вопросы участников.

Формат: видеоконференция на платформе "МТС-Линк". Видеозапись вебинара будет размещена в бесплатной базе знаний экспортеров.

Подробная информация о правилах предоставления компенсаций и перечне необходимых документов доступна в профильном разделе на официальном сайте Российского экспортного центра.

Отбор получателей поддержки будет проводиться в соответствии с решением о порядке предоставления господдержки от 15.01.2025 № 25-61831-02052-Р.