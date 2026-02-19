Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ начинает сбор заявок на господдержку для транспортировки продукции АПК - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/rets-2075602337.html
РЭЦ начинает сбор заявок на господдержку для транспортировки продукции АПК
РЭЦ начинает сбор заявок на господдержку для транспортировки продукции АПК - РИА Новости, 19.02.2026
РЭЦ начинает сбор заявок на господдержку для транспортировки продукции АПК
Отбор получателей господдержки на транспортировку продукции АПК в 2026 году стартует 26 февраля на базе платформы "Мой экспорт", напоминает Российский... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T20:05:00+03:00
2026-02-19T20:05:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
мтс
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
https://ria.ru/20260205/rets-2072408656.html
https://ria.ru/20260219/rets-2075502480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), мтс, росэксимбанк
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), МТС, Росэксимбанк
РЭЦ начинает сбор заявок на господдержку для транспортировки продукции АПК

РЭЦ: cбор заявок на господдержку для производителей АПК стартует 26 февраля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отбор получателей господдержки на транспортировку продукции АПК в 2026 году стартует 26 февраля на базе платформы "Мой экспорт", напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало объявление об отборе получателей господдержки на транспортировку продукции АПК в 2026 году. Старт приема заявок: 26 февраля 2026 года в 09:00 (мск). Документы от экспортеров принимаются исключительно в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт", - сообщает РЭЦ.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Платформа "Мой экспорт" помогла более 200 компаниям упростить страхование
5 февраля, 11:49
Специальная программа позволяет экспортерам существенно оптимизировать расходы на доставку продовольствия до конечного покупателя, повышая конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке.
Ключевые параметры поддержки: размер компенсации - от 25% до 100% фактически понесенных затрат на перевозку продукции АПК. Периоды поставок: к отбору принимаются затраты на транспортировку продукции АПК, осуществленную в третьем и четвёртом кварталах 2025 года, а также в первом и втором кварталах 2026 года.
Чтобы помочь компаниям правильно подготовить документы и избежать ошибок при подаче, 20 февраля 2026 года в 10:00 Российский экспортный центр проведет обучающий вебинар. Эксперты подробно разберут алгоритм работы на платформе и ответят на вопросы участников.
Формат: видеоконференция на платформе "МТС-Линк". Видеозапись вебинара будет размещена в бесплатной базе знаний экспортеров.
Подробная информация о правилах предоставления компенсаций и перечне необходимых документов доступна в профильном разделе на официальном сайте Российского экспортного центра.
Отбор получателей поддержки будет проводиться в соответствии с решением о порядке предоставления господдержки от 15.01.2025 № 25-61831-02052-Р.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт
Вчера, 15:20
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)МТСРосэксимбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала