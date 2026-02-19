Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ представил решения для аграриев на форуме "Зерно России"
Эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) представили комплексные решения для аграриев на форуме "Зерно России", говорится в сообщении РЭЦ. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) представили комплексные решения для аграриев на форуме "Зерно России", говорится в сообщении РЭЦ.
"Представители Российского экспортного центра выступили на X международном сельскохозяйственном форуме "Зерно России", который проходит 19–20 февраля на федеральной территории Сириус. Эксперты группы представили участникам рынка актуальные инструменты - от льготного финансирования и страхования до цифровых сервисов по оформлению разрешительных документов", - отмечает РЭЦ.
В рамках деловой программы руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин акцентировал внимание на финансовых продуктах, позволяющих агропромышленному комплексу минимизировать риски при работе с зарубежными контрагентами. Одним из ключевых инструментов для зернового бизнеса остается предэкспортное финансирование - кредитные ресурсы на пополнение оборотного капитала по ставкам, привязанным к ключевой ставке ЦБ.
Для защиты экспортных контрактов аграриям доступен упрощенный сервис страхования дебиторской задолженности на платформе "Мой экспорт". При сумме сделки до 10 миллионов рублей процедура полностью автоматизирована и требует только подачи заявления.
"Инструменты группы РЭЦ позволяют экспортерам АПК не только закрывать кассовые разрывы, но и уверенно конкурировать на рынках дружественных стран. Мы предлагаем систему, где льготное кредитование и страхование рисков интегрированы в цифровые сервисы, что радикально сокращает время от подачи заявки до получения ресурсов", - отметил Есин.
Особое внимание на форуме было уделено работе с ключевым торговым партнером - Китаем. О специфике работы на этом направлении рассказал руководитель представительства РЭЦ в КНР Евгений Бажаев. Он детально разобрал нюансы выхода на китайский рынок, особенности местного регулирования и запросы потребителей, подчеркнув роль зарубежных представительств РЭЦ в сопровождении сделок "на местах".
Цифровую составляющую экспортного процесса осветила директор по методологии проекта "Одно окно" РЭЦ Светлана Белозерова. Она рассказала о возможностях платформы "Мой экспорт" в части электронных процедур оформления разрешительных документов. Сегодня аграрии могут значительно ускорить подготовку к отгрузке, оформляя через личный кабинет такие критически важные документы, как: фитосанитарный сертификат, ветеринарный сертификат, сертификат происхождения товаров.
Перевод этих услуг в цифру исключает лишние визиты в ведомства и минимизирует риск ошибок при подаче документов.
Особое внимание было уделено возможности автоматического формирования и погашения товаросопроводительного документа на партию зерна или продуктов его переработки (СДИЗ) - после получения фитосанитарного сертификата посредством платформы "Мой экспорт" заявитель может, не переходя на другие информационные ресурсы и сервисы, инициировать процесс формирования и погашения СДИЗ во ФГИС "Зерно" на основании сведений из полученного фитосанитарного сертификата. "Мой экспорт" и ФГИС "Зерно" самостоятельно обмениваются данными и формируют проекты документов.
Завершая обсуждение, эксперты отметили, что синергия финансовых мер, глубокой страновой аналитики и современных цифровых сервисов позволяет российскому зерновому бизнесу выстраивать системные и безопасные продажи на мировом рынке в режиме "одного окна".
Помимо финансовых мер, представителям зернового бизнеса доступны программы Школы экспорта РЭЦ и глубокая аналитика целевых рынков. Меры поддержки и сервисы группы РЭЦ сегодня доступны в режиме "одного окна" на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
