"Единая Россия" предложила новые меры поддержки производителей из России - РИА Новости, 19.02.2026
18:31 19.02.2026
"Единая Россия" предложила новые меры поддержки производителей из России
"Единая Россия" предложила новые меры поддержки производителей из России - РИА Новости, 19.02.2026
"Единая Россия" предложила новые меры поддержки производителей из России
"Единая Россия" назвала своей ключевой задачей помочь обеспечить отечественным производителям доступ к федеральному и зарубежному рынкам, поэтому предложила... РИА Новости, 19.02.2026
россия
экономика, россия, единая россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Единая Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
"Единая Россия" предложила новые меры поддержки производителей из России

РЭЦ: ЕР хочет обеспечить отечественным производителям доступ к зарубежным рынкам

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Эмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Единая Россия" назвала своей ключевой задачей помочь обеспечить отечественным производителям доступ к федеральному и зарубежному рынкам, поэтому предложила новые меры поддержки отечественных производителей, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"В Екатеринбурге в рамках первого окружного отчетно-программного форума Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Есть результат" состоялся круглый стол "Выбирай своё: как сделать российские бренды выбором №1". Представители исполнительной и законодательной власти, Российского экспортного центра, Агентства стратегических инициатив, производители и эксперты обсудили, как защитить внутренний рынок и сделать марку "Сделано в России" главным знаком качества для потребителей", - сказано в сообщении.
Модератором площадки выступил Марк Мурашко, управляющий директор продуктового офиса Российского экспортного центра, который реализует программу продвижения отечественной продукции под брендом "Сделано в России".
Участники дискуссии отметили, что реализация народной программы "Единой России" позволила обеспечить высокий уровень импортозамещения. И сейчас ключевая задача партии - помочь обеспечить отечественным производителям доступ к федеральному и зарубежному рынкам, чтобы выбор российских товаров означал выбор современного и качественного продукта.
Стенд Сделано в России на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
РЭЦ рассказал об успехах экспортеров на "Иннопром. Саудовская Аравия"
13 февраля, 16:26
Спикер от круглого стола на пленарном заседании Егор Жураковский, старший оператор "Боровской Бумажной Компании" Тюменской области озвучил пул прорывных инициатив в новую редакцию программы: "Мы доказали: мы умеем делать продукт, который не стыдно поставить на любой стол. Это результат того, что страна наконец-то сделала ставку на своего производителя. Это заслуга партии. Нам нужно, чтобы торговля ставила на первое место российский продукт, своими полками защищала отечественное производство. Мы предлагаем создать механизм приоритетной выкладки российских товаров всех отраслей, не только пищевой - они должны лежать на уровне глаз покупателей! Такой же принцип нужен для региональных брендов: мы предлагаем использовать специальные визуальные выделители на полках для местных производителей, чтобы покупатель сразу видел наше, родное".
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин подчеркнул значимость системного продвижения для небольших предприятий, которые сегодня активно участвуют в импортозамещении - осваивают новые ниши, наращивают выпуск продукции, инвестируют в модернизацию и формируют собственные производственные цепочки. При этом, отметил Александр Калинин, важно учитывать специфику сектора МСП: речь, как правило, идет не о крупных сырьевых поставках, а о партиях готовой продукции, для которых особенно важны доступные и оперативные логистические решения.
"Для масштабирования этих процессов необходимо сформировать благоприятные условия - в частности, системно снижать издержки, подключать механизмы продвижения. Ключевую роль здесь играет национальный бренд "Сделано в России", который уже стал знаком высокого качества российской продукции. Развитие бренда должно сопровождаться синхронными мерами - расширением маркетинговых инструментов, совершенствованием таможенного администрирования и созданием современных транспортно-логистических центров в дружественных странах, обеспечивающих удобный выход российских производителей на зарубежные рынки", - считает эксперт.
Задачи по наращиванию экспорта озвучил Марк Мурашко.
"Завоевав свой рынок, мы обязаны выходить за пределы страны, чтобы давать возможность нашим предприятиям продолжать свое развитие. Для того, чтобы нарастить объем несырьевого экспорта, необходимо обеспечить узнаваемость российской продукции в мире и сделать инфраструктуру для экспорта доступнее для российских компаний", - уверен он.
Также в ходе дискуссии эксперты внесли предложения по достижению 90-процентного уровня производства жизненно важных лекарств внутри страны, а также предоставлению специальных брендированных полок для победителей конкурса "Родная игрушка".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт
Вчера, 15:20
 
Экономика
Россия
Единая Россия
Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
