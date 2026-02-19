Рейтинг@Mail.ru
Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/rets-2075502480.html
Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт
Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт - РИА Новости, 19.02.2026
Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт
Бесплатный сервис "Экспортный ассистент" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) формирует индивидуальную... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:20:00+03:00
2026-02-19T15:20:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
https://ria.ru/20260217/rets-2074931380.html
https://ria.ru/20260213/vebinar-2074099973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, росэксимбанк
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Росэксимбанк
Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт

"Экспортный ассистент" от РЭЦ сформирует дорожную карту по выходу на экспорт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бесплатный сервис "Экспортный ассистент" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) формирует индивидуальную дорожную карту по выходу на экспорт, сообщает РЭЦ.
"Выход на международные рынки открывает перед компаниями новые возможности роста, однако требует системной подготовки и четкого понимания всех этапов экспортного проекта. Чтобы помочь бизнесу двигаться последовательно и не упустить критически важные шаги, бесплатный сервис "Экспортный ассистент" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра формирует индивидуальную дорожную карту в онлайн-формате - персональный чек-лист по выходу на экспорт", - описывает работу сервиса РЭЦ.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
РЭЦ расскажет, как получить до 200 млн рублей на логистику экспорта
17 февраля, 12:53
Шаг 1. Подготовьтесь к экспорту - с помощью "Экспортного ассистента" изучите требования целевых рынков, вопросы сертификации и оценки соответствия, защиты интеллектуальной собственности, а также подготовите коммерческие предложения и адаптируете материалы под зарубежные рынки.
Шаг 2. Выберите рынок и начните поиск покупателя - сервис поможет проанализировать перспективные направления, запланировать участие в международных мероприятиях, найти и проверить потенциальных иностранных покупателей, подготовить и сопроводить на переговорах.
Шаг 3. Подготовьте продукцию и сделку - сервис подскажет, как адаптировать продукцию под требования зарубежного рынка, промаркировать и сертифицировать, выстроить логистику, составить внешнеторговый контракт, а также оформить необходимые разрешительные документы.
Шаг 4. Реализуйте экспортную поставку и расчеты - сервис поможет оформить экспортные документы, пройти таможенные процедуры, проверить контрагента и использовать страховые, гарантийные и финансовые инструменты для защиты расчетов и исполнения обязательств.
Шаг 5. Развивайте и масштабируйте экспорт - "Экспортный ассистент" поможет в продвижении продукции на зарубежных рынках, в использовании инструментов программы "Сделано в России" и мер государственной поддержки для расширения географии поставок.
Для формирования дорожной карты достаточно заполнить короткую анкету в личном кабинете, указав специфику компании, продукта, отрасли и целевого рынка. План действий остается гибким: компания может пропускать пройденные этапы, а система автоматически адаптирует траекторию под актуальные задачи и текущую стадию проекта.
"Экспорт - это не разовое решение, а стратегический путь, где важен каждый шаг. "Экспортный ассистент" дает бизнесу то, чего чаще всего не хватает, - ясную, персональную траекторию выхода на зарубежные рынки, основанную на данных, аналитике и практическом опыте экспортных проектов. Индивидуальная дорожная карта помогает компаниям действовать уверенно, снижать риски, ускорять принятие решений и превращать первые экспортные контакты в долгосрочный и устойчивый рост" - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Вебинар - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
РЭЦ проведет вебинары о новых правилах субсидий для промышленности и АПК
13 февраля, 10:41
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияРосэксимбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала