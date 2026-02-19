Сервис от РЭЦ сформирует личную дорожную карту по выходу на экспорт

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Бесплатный сервис "Экспортный ассистент" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) формирует индивидуальную дорожную карту по выходу на экспорт, сообщает РЭЦ.

"Выход на международные рынки открывает перед компаниями новые возможности роста, однако требует системной подготовки и четкого понимания всех этапов экспортного проекта. Чтобы помочь бизнесу двигаться последовательно и не упустить критически важные шаги, бесплатный сервис "Экспортный ассистент" на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра формирует индивидуальную дорожную карту в онлайн-формате - персональный чек-лист по выходу на экспорт", - описывает работу сервиса РЭЦ.

Шаг 1. Подготовьтесь к экспорту - с помощью "Экспортного ассистента" изучите требования целевых рынков, вопросы сертификации и оценки соответствия, защиты интеллектуальной собственности, а также подготовите коммерческие предложения и адаптируете материалы под зарубежные рынки.

Шаг 2. Выберите рынок и начните поиск покупателя - сервис поможет проанализировать перспективные направления, запланировать участие в международных мероприятиях, найти и проверить потенциальных иностранных покупателей, подготовить и сопроводить на переговорах.

Шаг 3. Подготовьте продукцию и сделку - сервис подскажет, как адаптировать продукцию под требования зарубежного рынка, промаркировать и сертифицировать, выстроить логистику, составить внешнеторговый контракт, а также оформить необходимые разрешительные документы.

Шаг 4. Реализуйте экспортную поставку и расчеты - сервис поможет оформить экспортные документы, пройти таможенные процедуры, проверить контрагента и использовать страховые, гарантийные и финансовые инструменты для защиты расчетов и исполнения обязательств.

Шаг 5. Развивайте и масштабируйте экспорт - "Экспортный ассистент" поможет в продвижении продукции на зарубежных рынках, в использовании инструментов программы "Сделано в России" и мер государственной поддержки для расширения географии поставок.

Для формирования дорожной карты достаточно заполнить короткую анкету в личном кабинете, указав специфику компании, продукта, отрасли и целевого рынка. План действий остается гибким: компания может пропускать пройденные этапы, а система автоматически адаптирует траекторию под актуальные задачи и текущую стадию проекта.

"Экспорт - это не разовое решение, а стратегический путь, где важен каждый шаг. "Экспортный ассистент" дает бизнесу то, чего чаще всего не хватает, - ясную, персональную траекторию выхода на зарубежные рынки, основанную на данных, аналитике и практическом опыте экспортных проектов. Индивидуальная дорожная карта помогает компаниям действовать уверенно, снижать риски, ускорять принятие решений и превращать первые экспортные контакты в долгосрочный и устойчивый рост" - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".