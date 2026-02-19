Рейтинг@Mail.ru
23:10 19.02.2026
Прокуратура вновь потребовала изъять картины Рериха и его сыновей
Московская прокуратура обратилась в Измайловский суд с иском, в котором вновь требует изъять 127 картин русского художника Николая Рериха и его сыновей, а также
Прокуратура вновь потребовала изъять картины Рериха и его сыновей

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московская прокуратура обратилась в Измайловский суд с иском, в котором вновь требует изъять 127 картин русского художника Николая Рериха и его сыновей, а также 178 мемориальных предметов, ранее Мосгорсуд отменил их конфискацию, сообщили РИА Новости суде.
"Прокуратура Москвы подала иск в Измайловский суд к МОО "Международный центр рерихов", в котором просит изъять в собственность государство 127 картин и 178 мемориальных предметов", - сказал собеседник агентства.
Ранее Мосгорсуд отменил их изъятие в рамках дела о признании бесхозяйным имуществом.
Решением Останкинского районного суда города Москвы от 2 июля 2025 года 127 картин Николая Рериха и его сыновей, а также 178 мемориальных предметов по иску прокуратуры Москвы были признаны бесхозяйным имуществом и переданы в собственность государства.
В понедельник Мосгорсуд отменил их передачу в пользу государства. Теперь Измайловский суд Москвы рассмотрит в гражданском производстве другой иск прокуратуры об изъятии этих культурных ценностей вновь.
Спорные предметы изначально были изъяты в 2017 году в ходе обысков в усадьбе Лопухиных и переданы на хранение Музею Востока. По имеющимся сведениям, они находятся на хранении у ГМВ до сих пор.
Картины были изъяты в связи с уголовным делом бывшего председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника о преднамеренном банкротстве финансовой организации. По версии следствия, он приобрел часть картин для общественной организации "Международный центр Рериха" на деньги вкладчиков банка. Всего у центра были изъяты несколько сотен полотен и рисунков, переданных Святославом Рерихом, несколько тысяч личных вещей и архивных документов семьи Рерих, а также картины, подаренные ему различными частными дарителями начиная с конца 1990-х и середины 2000-х годов.
Адвокат Андрей Дроздов пояснил РИА Новости, что часть произведений была передана "Международному центру Рериха" иностранными музейными организациями, в том числе Музеем Николая Рериха в Нью-Йорке, что исключает связь происхождения ряда предметов с обстоятельствами уголовного дела Булочника.
Замоскворецкий суд Москвы в январе 2025 года приговорил Булочника к десяти годам колонии.
