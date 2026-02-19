Рейтинг@Mail.ru
В столичных аэропортах отменяют и задерживают рейсы из-за снегопада
09:08 19.02.2026 (обновлено: 09:12 19.02.2026)
В столичных аэропортах отменяют и задерживают рейсы из-за снегопада
2026-02-19T09:08:00+03:00
2026-02-19T09:12:00+03:00
снегопад в москве
москва, россия, евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), снегопад в москве
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Снегопад в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Три рейса отменены в столичных аэропортах, еще три задержаны более чем на два часа, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за снегопада в Москве, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"По данным на 08.00 мск, с начала суток, все четыре воздушные гавани ("Шереметьево", "Внуково", "Домоводедово" и "Жуковский" - ред.) обслужили 220 рейсов: 106 – на вылет, 114 – на прилет. Отменено три рейса, три рейса задержаны более чем на два часа, на запасные аэродромы "ушли" шесть самолетов", - говорится в сообщении.
Аэропорты московского авиаузла продолжают принимать и отправлять рейсы, отметили в Росавиации. Наблюдаются кратковременные задержки из-за необходимости дополнительного облива самолетов противообледенительными жидкостями.
"Работа воздушного транспорта в московском регионе остается в фокусе приоритетного внимания специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - сообщается в пресс-релизе.
