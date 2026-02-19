Рейтинг@Mail.ru
15:50 19.02.2026
Для большинства россиян дело важнее зарплаты, показал опрос
Для большинства россиян дело важнее зарплаты, показал опрос
общество, михаил мамонов, вциом, россия
Общество, Михаил Мамонов, ВЦИОМ, Россия
Для большинства россиян дело важнее зарплаты, показал опрос

ВЦИОМ: 61% россиян назвали важность дела выше зарплаты

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян (61%) назвали важность дела выше зарплаты, сообщил директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Важно также то, что большинство россиян причисляют себя как раз к тем людям, которые прежде всего болеют за дело, а потом уже работают, выполняют какие-то обязанности ради зарплаты. Мы моделировали ситуацию, описывали, вы к кому себя относите, к тем людям, которые болеют за дело, для которых подчас результат, дело важнее зарплаты, либо наоборот для вас приоритетно зарплата, а все остальное вторично. Мы получили очень интересные данные. Все-таки 61% относит себя к тем, для кого дело приоритет, кто готов переживать, болеть за тот результат, даже если, к примеру, это не всегда конвертируется в деньги, не всегда связано с соответствующим уровнем дохода", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу".
Он отметил, что респонденты также оценили свое окружение. Часть опрошенных заявила заявили о том, что среди их окружения больше тех, кому близка идея служения, кто болеет за дело (40%). Еще 40% заявили о том, что для них важнее зарплата. Остальная часть (12%) заявила, что для их окружения важны как деньги, так и дело примерно в равной степени.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в феврале 2026 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Опрос показал, кто в России имеет высокие зарплатные ожидания
14 декабря 2025, 02:03
 
ОбществоМихаил МамоновВЦИОМРоссия
 
 
