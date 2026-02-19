Рейтинг@Mail.ru
В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день
В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день
В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день - РИА Новости, 19.02.2026
В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день
Работодатель может сократить рабочий день, сохранив при этом зарплату, если это предусмотрено в коллективном договоре, сообщили РИА Новости в правовом... РИА Новости, 19.02.2026
https://ria.ru/20260214/den-2074327691.html
2026
Новости
общество, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Федерация независимых профсоюзов России
В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день

РИА Новости: работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты

© Fotolia / contrastwerkstattДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Fotolia / contrastwerkstatt
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работодатель может сократить рабочий день, сохранив при этом зарплату, если это предусмотрено в коллективном договоре, сообщили РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"Работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты, если хочет стимулировать работников к меньшим трудозатратам, например, предусмотрев это коллективным договором или соглашением", - говорится в сообщении.
В ФНПР уточнили, что также возможен перевод работника на дистанционную работу или установление гибкого графика работы.
"Любые изменения режима рабочего времени, улучшающие положение работника, могут устанавливаться по соглашению сторон трудовым, коллективным договором или соглашением в сфере труда", - заключили в ведомстве.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россиянам рассказали, будет ли рабочий день 20 февраля сокращенным
14 февраля, 03:17
 
Общество
 
 
