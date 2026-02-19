В Федерации профсоюзов рассказали, как можно сократить рабочий день

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работодатель может сократить рабочий день, сохранив при этом зарплату, если это предусмотрено в коллективном договоре, сообщили РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Работодатель может сократить рабочий день с сохранением зарплаты, если хочет стимулировать работников к меньшим трудозатратам, например, предусмотрев это коллективным договором или соглашением", - говорится в сообщении.

ФНПР уточнили, что также возможен перевод работника на дистанционную работу или установление гибкого графика работы.