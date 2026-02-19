https://ria.ru/20260219/pvo-2075626053.html
В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ
Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, в городе работает ПВО, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
Новости
ru-RU
