"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ поразили пользователей Сети

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к войне с НАТО вызвало гневную реакцию читателей Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к войне с НАТО вызвало гневную реакцию читателей Daily Mail

"Зачем разжигать пламя ненависти? Когда Россия в последний раз вторгалась в ЕС ? Извините <…>, но что должно заставить нас поверить, что Путин нацелился на Запад?" — задался вопросом первый пользователь.

"Какая чушь. Это провокация, и она никак не связана с Россией", — возмутился другой читатель.

"Интересно, почему политики и военачальники раздувают шумиху вокруг войны с Россией? Пытаются ли они отвлечь нас от того бардака, который они устроили? <…> Хватит уже бряцать оружием", — высказался очередной комментатор.

"Россия не является нашим врагом. ЕС и наши прогнившие до основания политические и глобалистские элиты — вот наши враги. Достаточно взглянуть на то, что они сделали с Великобританией и почти со всеми европейскими странами, за исключением, возможно, Польши , Венгрии", —подытожил еще один пользователь.

Генерал Вольф-Юрген Шталь заявил, что Европу ждут "такие вещи, которые мы сейчас даже представить себе не можем", поскольку Владимир Путин якобы готовится к войне с Европой.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы