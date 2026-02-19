https://ria.ru/20260219/putin-2075618056.html
"Путин нацелился на Запад". Слова генерала ФРГ поразили пользователей Сети
Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к войне с НАТО вызвало гневную реакцию читателей Daily Mail. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Заявление немецкого генерал-майора Вольфа-Юргена Шталя о якобы подготовке России к войне с НАТО вызвало гневную реакцию читателей Daily Mail
.
"Зачем разжигать пламя ненависти? Когда Россия
в последний раз вторгалась в ЕС
? Извините <…>, но что должно заставить нас поверить, что Путин
нацелился на Запад?" — задался вопросом первый пользователь.
"Какая чушь. Это провокация, и она никак не связана с Россией", — возмутился другой читатель.
"Интересно, почему политики и военачальники раздувают шумиху вокруг войны с Россией? Пытаются ли они отвлечь нас от того бардака, который они устроили? <…> Хватит уже бряцать оружием", — высказался очередной комментатор.
"Россия не является нашим врагом. ЕС и наши прогнившие до основания политические и глобалистские элиты — вот наши враги. Достаточно взглянуть на то, что они сделали с Великобританией
и почти со всеми европейскими странами, за исключением, возможно, Польши
, Венгрии", —подытожил еще один пользователь.
Генерал Вольф-Юрген Шталь заявил, что Европу
ждут "такие вещи, которые мы сейчас даже представить себе не можем", поскольку Владимир Путин якобы готовится к войне с Европой.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы
.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.