Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с Александром Лукашенко подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

« "Обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства", — рассказали в Кремле.

Последний раз президенты созванивались 8 февраля. Тогда они обсудили время и сроки проведения заседания, а также повестку и другие аспекты подготовки. Помимо этого, лидеры уделили время совместным проектам и международной тематике.

В начале месяца глава российского правительства Михаил Мишустин провел заседание Совета министров Союзного государства совместно с белорусским коллегой Александром Турчиным. Он отметил скоординированную работу по выполнению положений договора между Россией и Белоруссией.