Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
21:08 19.02.2026 (обновлено: 22:22 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/putin-2075615809.html
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ - РИА Новости, 19.02.2026
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ
Владимир Путин по телефону обсудил с Александром Лукашенко подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:08:00+03:00
2026-02-19T22:22:00+03:00
политика
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260217/lukashenko-2074916508.html
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074689387.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Политика, Союзное государство, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с Александром Лукашенко подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
«

"Обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства", — рассказали в Кремле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран
17 февраля, 11:55
Последний раз президенты созванивались 8 февраля. Тогда они обсудили время и сроки проведения заседания, а также повестку и другие аспекты подготовки. Помимо этого, лидеры уделили время совместным проектам и международной тематике.
В начале месяца глава российского правительства Михаил Мишустин провел заседание Совета министров Союзного государства совместно с белорусским коллегой Александром Турчиным. Он отметил скоординированную работу по выполнению положений договора между Россией и Белоруссией.
По его словам, значительная часть задач, запланированных на 2024-2026 годы, уже выполнена во многих областях, прежде всего в экономике, транспорте, налоговой и таможенной сферах, а также в науке, образовании и культуре.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко раскрыл планы на переговоры с Путиным
16 февраля, 13:50
 
Союзное государствоПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала