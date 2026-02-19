https://ria.ru/20260219/putin-2075615809.html
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Высшего Госсовета СГ
Владимир Путин по телефону обсудил с Александром Лукашенко подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с Александром Лукашенко подготовку к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
«
"Обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства", — рассказали в Кремле.
Последний раз президенты созванивались 8 февраля. Тогда они обсудили время и сроки проведения заседания, а также повестку и другие аспекты подготовки. Помимо этого, лидеры уделили время совместным проектам и международной тематике.
В начале месяца глава российского правительства Михаил Мишустин
провел заседание Совета министров Союзного государства совместно с белорусским коллегой Александром Турчиным. Он отметил скоординированную работу по выполнению положений договора между Россией
и Белоруссией.
По его словам, значительная часть задач, запланированных на 2024-2026 годы, уже выполнена во многих областях, прежде всего в экономике, транспорте, налоговой и таможенной сферах, а также в науке, образовании и культуре.