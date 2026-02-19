https://ria.ru/20260219/putin-2075544089.html
Путин и президент Мадагаскара обсудят двусторонние отношения
Путин и президент Мадагаскара обсудят двусторонние отношения - РИА Новости, 19.02.2026
Путин и президент Мадагаскара обсудят двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и лидер Мадагаскара Микаэль Рандрианирина обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:21:00+03:00
2026-02-19T16:21:00+03:00
2026-02-19T17:19:00+03:00
в мире
россия
мадагаскар
владимир путин
политика
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525539_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a89fd6212f3eb9d43df51d384d3b3be.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075450843.html
россия
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525539_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c7370c0b1ce245c74813c2d6487859fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мадагаскар, владимир путин, политика, экономика
В мире, Россия, Мадагаскар, Владимир Путин, Политика, Экономика
Путин и президент Мадагаскара обсудят двусторонние отношения
Путин и лидер Мадагаскара обсудят широкий круг вопросов двусторонней повестки