Путин и президент Мадагаскара обсудят двусторонние отношения - РИА Новости, 19.02.2026
16:21 19.02.2026 (обновлено: 17:19 19.02.2026)
Путин и президент Мадагаскара обсудят двусторонние отношения
Путин и президент Мадагаскара обсудят двусторонние отношения

Путин и лидер Мадагаскара обсудят широкий круг вопросов двусторонней повестки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Мадагаскара Микаэль Рандрианирина обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах, следует из материалов к переговорам.
Рандрианирина находится в России с официальным визитом. Это первый его визит в РФ.
"Планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в политической и торгово-экономической сферах, обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем", - следует из материалов, предоставленных пресс-службой Кремля.
В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре прошли массовые протесты на фоне отключений воды и электричества, погибли десятки человек. В результате государственного переворота президент страны Андри Радзуэлина был отстранен от власти, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
Микаэль Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака
Вчера, 12:55
 
