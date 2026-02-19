https://ria.ru/20260219/putin-2075536762.html
Путин отметил хорошие перспективы укрепления связей с Мадагаскаром
Путин отметил хорошие перспективы укрепления связей с Мадагаскаром
Путин предложил Рандрианирине обсудить темы, представляющие взаимный интерес
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие перспективы укрепления связей с Мадагаскаром в политической сфере, предложил новому президенту страны Микаэлю Рандрианирине обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.
Переговоры Путина
с новым лидером Мадагаскара
проходят в четверг в Кремле. Рандрианирина впервые посещает Россию
с официальным визитом.
"У нас есть хорошие перспективы в дальнейшем укреплении двусторонних связей в политической области. Совсем недавно Россию посетила представительная делегация из Мадагаскара. Надеюсь, нам сегодня удастся обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказал Путин в ходе встречи.