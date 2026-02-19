https://ria.ru/20260219/putin-2075524975.html
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов - РИА Новости, 19.02.2026
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара Микаэлю Рандрианирины в связи с последствиями циклонов, повлекших человеческие... РИА Новости, 19.02.2026
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за двух циклонов