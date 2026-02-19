Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов - РИА Новости, 19.02.2026
16:30 19.02.2026
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара Микаэлю Рандрианирины в связи с последствиями циклонов, повлекших человеческие... РИА Новости, 19.02.2026
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов

Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за двух циклонов

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Putin. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара Микаэлю Рандрианирины в связи с последствиями циклонов, повлекших человеческие жертвы.
"Господин президент, начать нашу встречу хотел бы со слов соболезнования в связи с двумя циклонами, в результате которых пострадало свыше 270 тысяч человек, более 40 человек погибло", - сказал Путин в ходе российско-мадагаскарских переговоров.
Он добавил, что Россия со своей стороны предпринимает необходимые усилия для того, чтобы оказать стране гуманитарную помощь.
Заголовок открываемого материала