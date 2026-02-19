Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 19.02.2026 (обновлено: 17:40 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/putin-2075523353.html
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России - РИА Новости, 19.02.2026
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России
Между Россией и Мадагаскаром налажены давние связи, заявил Владимир Путин на переговорах с малагасийским коллегой Микаэлем Рандрианириной. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:25:00+03:00
2026-02-19T17:40:00+03:00
мадагаскар
россия
африка
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075534502_128:0:3057:1647_1920x0_80_0_0_a02623a55879efb3c3c25b97c8c690d6.jpg
https://ria.ru/20251020/posolstvo-2049331874.html
https://ria.ru/20251021/prezident-2049540674.html
https://ria.ru/20251014/madagaskar-2048256283.html
мадагаскар
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Мадагаскар – один из важных партнеров России в Африке
Мадагаскар - один из важных партнеров России в Африке, заявил Путин. Российский лидер встретился с президентом республики Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом.
2026-02-19T16:25
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075534502_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_f960138bdd5bbbe515ce9c3f56556d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадагаскар, россия, африка, владимир путин, в мире
Мадагаскар, Россия, Африка, Владимир Путин, В мире
Путин назвал Мадагаскар важным партнером России

Путин назвал Мадагаскар одним из важнейших партнеров в Африканском регионе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Между Россией и Мадагаскаром налажены давние связи, заявил Владимир Путин на переговорах с малагасийским коллегой Микаэлем Рандрианириной.
"Сейчас я могу констатировать, что Мадагаскар является одним из важных партнеров в Африке", — сказал он.
Люди приветствуют военных в Антананариву - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре
20 октября 2025, 12:42
Так, Россия готова развивать гуманитарные связи с республикой. Есть потенциал и для взаимодействия по многим другим направлениям: в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении.
Президент Мадагаскара, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение, выразив готовность перейти на новый этап сотрудничества. Он подчеркнул, что Мадагаскар готов к развитию взаимодействия также по инфраструктурным вопросам и в военной сфере.
"И мы надеемся, что вы сможете помочь нам в такой непростой период для Мадагаскара из-за циклонов", — добавил он.
Российский лидер выразил соболезнования Рандрианирине из-за последствий стихийного бедствия. Он добавил, что Москва предпринимает все усилия, чтобы оказать помощь со своей стороны.
Микаэль Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Новый президент Мадагаскара заявил о критическом состоянии страны
21 октября 2025, 11:11
В следующем году страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений. Рандрианирина прибыл в Москву во главе мадагаскарской делегации. Это его первый визит в Россию.
Власть на Мадагаскаре сменилась минувшей осенью. В конце сентября там прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, которые привели к гибели десятков человек. На этом фоне страну покинул ее бывший лидер Андри Радзуэлина, а главой государства объявили полковника Рандрианирину.
Нижняя палата парламента Мадагаскара 14 октября проголосовала за импичмент Радзуэлины. Спустя несколько дней Рандрианирина принес присягу как президент на переходный период, после чего в конце месяца был объявлен и новый состав правительства Мадагаскара.
Кадр видео обращения президента Мадагаскара Андри Радзуэлины - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Канцелярия лидера Мадагаскара отрицает потерю им полномочий
14 октября 2025, 19:43
 
МадагаскарРоссияАфрикаВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала