Путин назвал Мадагаскар важным партнером России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Между Россией и Мадагаскаром налажены давние связи, заявил Владимир Путин на переговорах с малагасийским коллегой Микаэлем Рандрианириной.

"Сейчас я могу констатировать, что Мадагаскар является одним из важных партнеров в Африке", — сказал он.

Так, Россия готова развивать гуманитарные связи с республикой. Есть потенциал и для взаимодействия по многим другим направлениям: в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении.

Президент Мадагаскара, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение, выразив готовность перейти на новый этап сотрудничества. Он подчеркнул, что Мадагаскар готов к развитию взаимодействия также по инфраструктурным вопросам и в военной сфере.

"И мы надеемся, что вы сможете помочь нам в такой непростой период для Мадагаскара из-за циклонов", — добавил он.

Российский лидер выразил соболезнования Рандрианирине из-за последствий стихийного бедствия. Он добавил, что Москва предпринимает все усилия, чтобы оказать помощь со своей стороны.

В следующем году страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений. Рандрианирина прибыл в Москву во главе мадагаскарской делегации. Это его первый визит в Россию.

Власть на Мадагаскаре сменилась минувшей осенью. В конце сентября там прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, которые привели к гибели десятков человек. На этом фоне страну покинул ее бывший лидер Андри Радзуэлина, а главой государства объявили полковника Рандрианирину.