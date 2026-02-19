Путин рассказал о направлениях взаимодействия России и Мадагаскара

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин в ходе российско-малагасийских переговоров.