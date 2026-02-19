https://ria.ru/20260219/putin-2075521708.html
Путин рассказал о направлениях взаимодействия России и Мадагаскара
Путин рассказал о направлениях взаимодействия России и Мадагаскара - РИА Новости, 19.02.2026
Путин рассказал о направлениях взаимодействия России и Мадагаскара
Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:19:00+03:00
2026-02-19T16:19:00+03:00
2026-02-19T16:26:00+03:00
россия
мадагаскар
москва
владимир путин
россия
мадагаскар
москва
Новости
ru-RU
россия, мадагаскар, москва, владимир путин
Россия, Мадагаскар, Москва, Владимир Путин
Путин рассказал о направлениях взаимодействия России и Мадагаскара
Путин: у России и Мадагаскара много интересных направлений для взаимодействия
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Много интересных направлений для взаимодействия есть у России и Мадагаскара, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в четверг встречается с новым президентом Мадагаскара
Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве
с официальным визитом. Лидеры на переговорах обсудят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах.
"Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия. Это и сельское хозяйство, это геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование", - сказал Путин в ходе российско-малагасийских переговоров.