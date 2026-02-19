Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с президентом Мадагаскара - РИА Новости, 19.02.2026
16:19 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/putin-2075521265.html
Путин встретился с президентом Мадагаскара
Путин встретился с президентом Мадагаскара - РИА Новости, 19.02.2026
Путин встретился с президентом Мадагаскара
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом,... РИА Новости, 19.02.2026
мадагаскар, москва, россия
Мадагаскар, Москва, Россия
Путин встретился с президентом Мадагаскара

РИА Новости: Путин встретился в Кремле с президентом Мадагаскара Рандрианириной

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Рандрианирина прибыл в Москву во главе делегации Мадагаскара. Это его первый визит в Россию. Переговоры лидеров состоятся в четверг в Кремле.
Микаэль Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным
Вчера, 16:14
Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных областях. Лидеры рассмотрят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах, а также затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Власть на Мадагаскаре сменилась осенью прошлого года. В конце сентября в стране прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, приведшие к гибели десятков человек. На фоне протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
Нижняя палата парламента Мадагаскара 14 октября проголосовала за импичмент Радзуэлины. Позднее власти лишили его гражданства Мадагаскара за получение французского паспорта.
Полковник Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, в середине октября принес присягу в качестве президента республики на переходный период. В конце октября был объявлен и новый состав правительства Мадагаскара.
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 12:59
 
