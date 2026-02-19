Путин встретился с президентом Мадагаскара

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с новым президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, который находится в Москве с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.

Рандрианирина прибыл в Москву во главе делегации Мадагаскара . Это его первый визит в Россию . Переговоры лидеров состоятся в четверг в Кремле.

Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных областях. Лидеры рассмотрят вопросы двусторонней повестки в политической и торгово-экономической сферах, а также затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Власть на Мадагаскаре сменилась осенью прошлого года. В конце сентября в стране прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, приведшие к гибели десятков человек. На фоне протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.

Нижняя палата парламента Мадагаскара 14 октября проголосовала за импичмент Радзуэлины. Позднее власти лишили его гражданства Мадагаскара за получение французского паспорта.