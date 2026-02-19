Рейтинг@Mail.ru
14:42 19.02.2026
Путин на совещании с судьями вспомнил слова Александра III
Путин на совещании с судьями вспомнил слова Александра III
россия, владимир путин, александр iii
Россия, Владимир Путин, Александр III
Путин на совещании с судьями вспомнил слова Александра III

Путин вспомнил слова императора Александра III о высочайшем повелении

Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов вспомнил слова императора Александра III.
"Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: "Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление". Но он сказал это с иронией, но, что точно хотелось бы в этой связи отметить, это то, что постановления пленума Верховного суда, так же впрочем, как и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин предупредил об использовании цифровых технологий в криминальных целях
Россия Владимир Путин Александр III
 
 
