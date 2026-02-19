Рейтинг@Mail.ru
Путин предупредил об использовании цифровых технологий в криминальных целях
14:41 19.02.2026 (обновлено: 14:45 19.02.2026)
Путин предупредил об использовании цифровых технологий в криминальных целях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что цифровые технологии активно используются не только во благо, но и в криминальных целях, в том числе цифровые валюты. РИА Новости, 19.02.2026
общество, россия, владимир путин, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цифровые технологии активно используются не только во благо, но и в криминальных целях, в том числе цифровые валюты.
"Цифровые технологии меняют все, все абсолютно меняют в жизни, и как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях. Террористические, экстремальные группировки, криминальные организованные сообщества, возникают и новые формы преступной деятельности, так растет число случаев, когда цифровая валюта является средством совершения преступления, незаконным доходом, либо предметом криминального посягательства", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
Глава государства отметил, что подобные ситуации, с которыми сталкиваются рядовые граждане и представители бизнеса, зачастую не имеют системного нормативного регулирования ввиду того, что жизнь "опережает" право.
"Так всегда бывает, мы с вами это хорошо знаем, норма принимается, а жизнь ушла уже вперед, и очень многие вещи являются неурегулированными. Так было всегда, особенно в периоды бурных изменений", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам, активно пользуясь своим правом - законодательной инициативой.
