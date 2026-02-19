Рейтинг@Mail.ru
14:26 19.02.2026
От качества работы судей зависит состояние общества, заявил Путин
От качества работы судей зависит состояние общества, заявил Путин
Путин: от качества работы судей зависит состояние общества

Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. От качества работы судей зависит состояние общества в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"От качества ваших решений, от качества вашей работы зависит и внутриполитическая ситуация, особенно в ходе каких-то предвыборных компаний, зависит ситуация в сфере экономики, в социальной сфере, самочувствие общества в целом", - сказал Путин в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
