Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе - 19.02.2026
14:15 19.02.2026
Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе.
"Полагаю, надо шире практиковать институт наставничества с привлечением наиболее опытных судей для передачи молодым поколениям служителей закона знаний и базовых основ судейской культуры и этики", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
В четверг Путин приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Глава государства традиционно посещает совещание судей. В прошлом году, выступая перед судейским корпусом, Путин отмечал, что нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан, а также подчеркивал, что особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей.
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин: принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда можно обосновать
© 2026 МИА «Россия сегодня»
