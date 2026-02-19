Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе

В четверг Путин приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Глава государства традиционно посещает совещание судей. В прошлом году, выступая перед судейским корпусом, Путин отмечал, что нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан, а также подчеркивал, что особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей.