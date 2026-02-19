https://ria.ru/20260219/putin-2075479769.html
Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе
Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе - РИА Новости, 19.02.2026
Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе
Президент РФ Владимир Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:15:00+03:00
2026-02-19T14:15:00+03:00
2026-02-19T14:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075478819.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе
Путин призвал шире практиковать наставничество с привлечением опытных судей
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе.
"Полагаю, надо шире практиковать институт наставничества с привлечением наиболее опытных судей для передачи молодым поколениям служителей закона знаний и базовых основ судейской культуры и этики", - сказал Путин
на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
В четверг Путин приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Глава государства традиционно посещает совещание судей. В прошлом году, выступая перед судейским корпусом, Путин отмечал, что нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан, а также подчеркивал, что особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей.