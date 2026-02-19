https://ria.ru/20260219/putin-2075478819.html
Путин: принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда можно обосновать
Путин: принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда можно обосновать - РИА Новости, 19.02.2026
Путин: принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда можно обосновать
Президент России Владимир Путин считает, что при незначительных правонарушениях применять принцип "Вор должен сидеть в тюрьме" не всегда обоснованно. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:12:00+03:00
2026-02-19T14:12:00+03:00
2026-02-19T14:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075470871_0:353:2895:1981_1920x0_80_0_0_a6d2b60d167fb0a4dc7b88933555680a.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075470051.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075470871_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e9656062000aa716beed1d5dcb259b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: принцип "вор должен сидеть в тюрьме" не всегда можно обосновать
Путин: в тюрьме должен сидеть вор, а не мелкий правонарушитель
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что при незначительных правонарушениях применять принцип "Вор должен сидеть в тюрьме" не всегда обоснованно.
"Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, "вор должен сидеть в тюрьме". Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку - не всегда это обоснованно", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
Путин
отметил, что самое главное - чтобы наказание было неизбежным.
"А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это как раз ваш вопрос", - заключил президент РФ
, обращаясь к участникам совещания.