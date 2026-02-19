Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил держать на контроле заключение под стражу предпринимателей
14:03 19.02.2026 (обновлено: 15:31 19.02.2026)
Путин попросил держать на контроле заключение под стражу предпринимателей
Путин попросил держать на контроле заключение под стражу предпринимателей
Президент России Владимир Путин попросил Верховный суд держать на контроле заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, связанных РИА Новости, 19.02.2026
2026
Путин попросил держать на контроле заключение под стражу предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ. 19 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Верховный суд держать на контроле заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, связанных с предпринимательством.
"На особом контроле прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности", - сказал глава государства в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
