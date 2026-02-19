https://ria.ru/20260219/putin-2075474679.html
Путин рассказал о формировании судов в исторических регионах России
Путин рассказал о формировании судов в исторических регионах России - РИА Новости, 19.02.2026
Путин рассказал о формировании судов в исторических регионах России
В исторических регионах России сформировано уже 100 судов, на 35% увеличилось количество рассмотрения в них уголовных и гражданских дел, заявил президент России РИА Новости, 19.02.2026
Путин рассказал о формировании судов в исторических регионах России
Путин: в исторических регионах России сформировано уже 100 судов