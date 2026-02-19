Судебные решения должны приниматься только человеком, заявил Путин

«

"Решения судов касаются судеб людей, и они должны приниматься человеком (несмотря на развитие технологий - ред.). Только он может увидеть, почувствовать, понять точнейшие нюансы в делах. Точнейшие и тончайшие, которые рассматриваются судом. Качества, присущие только человеку, основанные на его опыте, общей культуре, интуиции, характере", - сказал глава государства в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.