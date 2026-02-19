https://ria.ru/20260219/putin-2075472950.html
Путин рассчитывает, что профессионализм судей укрепит доверие граждан
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что профессионализм, неизменная приверженность принципам законности и объективности российских судей будут... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:56:00+03:00
2026-02-19T13:56:00+03:00
2026-02-19T14:01:00+03:00
2026
