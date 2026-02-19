https://ria.ru/20260219/putin-2075470531.html
Путин призвал реагировать на случаи игнорирования решений пленума ВС
Путин призвал реагировать на случаи игнорирования решений пленума ВС
Случаи игнорирования решений пленума Верховного суда РФ должны получать принципиальную оценку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
Путин призвал реагировать на случаи игнорирования решений пленума ВС
