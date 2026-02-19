https://ria.ru/20260219/putin-2075470440.html
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС - РИА Новости, 19.02.2026
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС
Необходимо рассмотреть вопрос создания системы мониторинга за исполнением постановлений пленума Верховного суда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:49:00+03:00
2026-02-19T13:49:00+03:00
2026-02-19T13:59:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505336_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_83b540673193d39ea8b93f9fef47c49e.jpg
https://ria.ru/20260219/krasnov-2075473289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92b4cd93e44b8a234fc1b791f3df8dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС
Путин предложил создать систему контроля за исполнением постановлений пленума ВС