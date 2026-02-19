Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 19.02.2026 (обновлено: 13:59 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/putin-2075470440.html
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС - РИА Новости, 19.02.2026
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС
Необходимо рассмотреть вопрос создания системы мониторинга за исполнением постановлений пленума Верховного суда, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:49:00+03:00
2026-02-19T13:59:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505336_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_83b540673193d39ea8b93f9fef47c49e.jpg
https://ria.ru/20260219/krasnov-2075473289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505336_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92b4cd93e44b8a234fc1b791f3df8dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений ВС

Путин предложил создать систему контроля за исполнением постановлений пленума ВС

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Необходимо рассмотреть вопрос создания системы мониторинга за исполнением постановлений пленума Верховного суда, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полагаю, надо рассмотреть вопрос о создании в Верховном суде действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума. Стабильность правоприменения – общая для всех цель, гарантия качества и значимый фактор конкурентоспособности национальной юрисдикции", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Краснов рассказал об усилении защиты несовершеннолетних в уголовной сфере
Вчера, 13:58
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала