Путин дал поручения по улучшению работы российских судов

Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов в Верховном суде

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов поручил решить кадровые вопросы в системе правосудия, а также работать над его доступностью для россиян.

"У нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей: около 15 процентов в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах", — сказал он.

Поэтому Верховному суду следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам. Вместе с тем, высшая судебная инстанция должна своевременно реагировать на изменения в практике. А для контроля за исполнением постановлений Путин предложил создать систему мониторинга, причем каждый случай их игнорирования разбирать отдельно.

Одной из приоритетных проблем в сфере остается высокая нагрузка на судей, однако продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства повлияла на ее снижение, подчеркнул президент.

« "В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20 процентов, причем практически для всех категорий дел". Владимир Путин президент России президент России

Как отметил глава государства, в значительной степени это стало результатом повышения с сентября 2024 года госпошлин по делам, которые рассматривают суды общей юрисдикции, мировые судьи и арбитражные суды.

Что касается случаев заключения под стражу, то такую меру пресечения стали выбирать реже — их число уменьшилось на 6,2 процента, а вместе с тем на два процента больше стало домашних арестов.

При этом заключения под стражу по делам, связанным с бизнесом, глава государства поручил взять на контроль. Помимо этого, Верховный суд должен вести мониторинг сроков рассмотрения дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей.

В то же время, как заметил Путин, шире стала применяться практика альтернативного наказания по уголовным делам, например, в виде штрафа или исправительных работ.

Повышенное внимание глава государства призвал продолжить уделять судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов уязвимых категорий граждан. Важнейшим же направлением работы судов сейчас стало соблюдение прав участников СВО и их родных.