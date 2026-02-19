Рейтинг@Mail.ru
13:48 19.02.2026 (обновлено: 21:38 19.02.2026)
Путин дал поручения по улучшению работы российских судов
Путин о нехватке судей в России
Путин отметил нехватку судей в России - наблюдается дефицит около 15% в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Президент выступает как раз на совещании судей общей юрисдикции. Главные заявления: 🔹Судебная власть выполняет важнейшую функцию в жизни страны. 🔹От обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы граждан. 🔹Предложил создать систему мониторинга за исполнением постановлений пленума Верховного суда. 🔹Высокая нагрузка на судей – одна из приоритетных проблем сферы. 🔹Важнейшим направлением работы судов является соблюдение прав участников СВО и их семей. 🔹 Подписаться на РИА Новости
владимир путин, россия, общество, верховный суд рф
Владимир Путин, Россия, Общество, Верховный суд РФ
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВладимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов в Верховном суде
Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов в Верховном суде - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов в Верховном суде
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов поручил решить кадровые вопросы в системе правосудия, а также работать над его доступностью для россиян.
"У нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей: около 15 процентов в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах", — сказал он.
Поэтому Верховному суду следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам. Вместе с тем, высшая судебная инстанция должна своевременно реагировать на изменения в практике. А для контроля за исполнением постановлений Путин предложил создать систему мониторинга, причем каждый случай их игнорирования разбирать отдельно.
Одной из приоритетных проблем в сфере остается высокая нагрузка на судей, однако продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства повлияла на ее снижение, подчеркнул президент.
"В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20 процентов, причем практически для всех категорий дел".
Как отметил глава государства, в значительной степени это стало результатом повышения с сентября 2024 года госпошлин по делам, которые рассматривают суды общей юрисдикции, мировые судьи и арбитражные суды.
Что касается случаев заключения под стражу, то такую меру пресечения стали выбирать реже — их число уменьшилось на 6,2 процента, а вместе с тем на два процента больше стало домашних арестов.
При этом заключения под стражу по делам, связанным с бизнесом, глава государства поручил взять на контроль. Помимо этого, Верховный суд должен вести мониторинг сроков рассмотрения дел в отношении обвиняемых, содержащихся под стражей.
В то же время, как заметил Путин, шире стала применяться практика альтернативного наказания по уголовным делам, например, в виде штрафа или исправительных работ.
Повышенное внимание глава государства призвал продолжить уделять судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов уязвимых категорий граждан. Важнейшим же направлением работы судов сейчас стало соблюдение прав участников СВО и их родных.
Президент традиционно посещает совещание судей. В прошлом году, выступая перед судейским корпусом, он также отмечал, что нужно и далее уделять пристальное внимание защите прав социально уязвимых категорий граждан, а особое значение она имеет для участников спецоперации и членов их семей.
