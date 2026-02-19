https://ria.ru/20260219/putin-2075469825.html
Путин назвал одну из важных задач судейского корпуса
Президент России Владимир Путин назвал одной из важных кадровых задач судейского корпуса работу судов на исторических территориях. РИА Новости, 19.02.2026
россия
Путин назвал работу на исторических землях важной задачей судейского корпуса