Путин назвал одну из важных задач судейского корпуса

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одной из важных кадровых задач судейского корпуса работу судов на исторических территориях.

"Одна из важных кадровых и управленческих задач - укрепление потенциала судов, созданных на наших исторических территориях", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.