Путин отметил важность комплектования судебного корпуса кадрами
Путин отметил важность комплектования судебного корпуса кадрами - РИА Новости, 19.02.2026
Путин отметил важность комплектования судебного корпуса кадрами
Вопросы комплектования судебного корпуса высококвалифицированными кадрами - одни из ключевых в повестке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
Путин отметил важность комплектования судебного корпуса кадрами
Путин назвал вопросы комплектования судебного корпуса кадрами одними из ключевых