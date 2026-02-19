Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал Верховный суд поддерживать высокую планку к кандидатам - РИА Новости, 19.02.2026
13:46 19.02.2026 (обновлено: 13:56 19.02.2026)
Путин призвал Верховный суд поддерживать высокую планку к кандидатам
Путин призвал Верховный суд поддерживать высокую планку к кандидатам
Верховному суду РФ следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам на должности судей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
россия, владимир путин, верховный суд рф
Россия, Владимир Путин, Верховный суд РФ
Путин призвал Верховный суд поддерживать высокую планку к кандидатам

Путин призвал ВС поддерживать высокую планку к кандидатам на должности судей

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховному суду РФ следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам на должности судей, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы живем, уважаемые коллеги, в эпоху технологической цифровой трансформации многих сфер жизни, возникающих и идущих практически по всем направлениям. И, конечно, в этой связи возникают и новые правовые ситуации, и новые споры. Поэтому нужно вести подбор кандидатов на должности судей из числа наиболее подготовленных юристов, способных грамотно отвечать на современные технологические вызовы, а также на динамичное развитие законодательства во всех сферах, во всех отраслях", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в четверг.
"Верховному суду и органам судейского сообщества следует поддерживать высокую планку стандартов, которые предъявляются кандидатам", - подчеркнул Путин.
Путин сравнил работу российских и зарубежных судов
РоссияВладимир ПутинВерховный суд РФ
 
 
