Путин призвал Верховный суд поддерживать высокую планку к кандидатам

"Мы живем, уважаемые коллеги, в эпоху технологической цифровой трансформации многих сфер жизни, возникающих и идущих практически по всем направлениям. И, конечно, в этой связи возникают и новые правовые ситуации, и новые споры. Поэтому нужно вести подбор кандидатов на должности судей из числа наиболее подготовленных юристов, способных грамотно отвечать на современные технологические вызовы, а также на динамичное развитие законодательства во всех сферах, во всех отраслях", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в четверг.