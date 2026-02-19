https://ria.ru/20260219/putin-2075469027.html
Путин призвал Верховный суд поддерживать высокую планку к кандидатам
Верховному суду РФ следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам на должности судей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховному суду РФ следует поддерживать высокую планку стандартов к кандидатам на должности судей, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы живем, уважаемые коллеги, в эпоху технологической цифровой трансформации многих сфер жизни, возникающих и идущих практически по всем направлениям. И, конечно, в этой связи возникают и новые правовые ситуации, и новые споры. Поэтому нужно вести подбор кандидатов на должности судей из числа наиболее подготовленных юристов, способных грамотно отвечать на современные технологические вызовы, а также на динамичное развитие законодательства во всех сферах, во всех отраслях", - сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов в четверг.
"Верховному суду и органам судейского сообщества следует поддерживать высокую планку стандартов, которые предъявляются кандидатам", - подчеркнул Путин
