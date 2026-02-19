https://ria.ru/20260219/putin-2075468914.html
От справедливости суда зависят судьбы граждан, заявил Путин
владимир путин
россия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Путин: от обоснованности судебных решений зависят судьбы граждан
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что от обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы граждан.
"От обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы людей, доверие граждан и общества не только к судебной системе, но и к власти вообще", - сказал глава государства в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.