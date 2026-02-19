https://ria.ru/20260219/putin-2075468822.html
Президент России Владимир Путин отметил нехватку судей в России и заявил, что наблюдается дефицит около 15% в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:45:00+03:00
2026-02-19T13:45:00+03:00
2026-02-19T13:56:00+03:00
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Путин отметил нехватку судей в России и дефицит около 15 процентов