Путин приехал на совещание с судьями

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на совещании в четверг будут подводиться итоги работы за 2025 год и обсуждаться задачи на 2026 год.
Глава государства традиционно посещает совещание судей. В прошлом году, выступая перед судейским корпусом, Путин отмечал, что нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан, а также подчеркивал, что особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей.
Путин рассказал о темах обращений россиян в Конституционный суд
11 декабря 2025, 13:25