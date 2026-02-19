Путин назвал высокую нагрузку судей приоритетной проблемой сферы

Глава государства отметил, что в значительной степени это результат повышения с сентября 2024 года госпошлин по делам, которые рассматриваются судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.

"Что касается уголовных дел - здесь на уменьшение нагрузки повлияла, конечно, в том числе, и продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства. Кроме того, действующий с ноября прошлого года внесудебный порядок взыскания обязательных платежей, других санкций, может в дальнейшем облегчить нагрузку и по административным делам", - подчеркнул Путин.