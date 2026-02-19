https://ria.ru/20260219/putin-2075468406.html
Путин назвал высокую нагрузку судей приоритетной проблемой сферы
2026-02-19T13:44:00+03:00
2026-02-19T13:44:00+03:00
2026-02-19T13:54:00+03:00
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Путин назвал высокую нагрузку судей одной из приоритетных проблем сферы, принимаются меры для уменьшения нагрузки на суды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В числе наиболее серьезных проблем остается высокая нагрузка на судей. Конечно, работа в цейтноте с повышенной нагрузкой, безусловно, негативно отражается на качестве работы. Приводит к снижению внимания к людям. Меры по оптимизации нагрузки принимаются. В прошлом году впервые было зафиксировано сокращение количества рассмотренных дел первой инстанции почти на 20%, причем практически для всех категорий дел", - сказал Путин
на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
Глава государства отметил, что в значительной степени это результат повышения с сентября 2024 года госпошлин по делам, которые рассматриваются судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами.
"Что касается уголовных дел - здесь на уменьшение нагрузки повлияла, конечно, в том числе, и продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства. Кроме того, действующий с ноября прошлого года внесудебный порядок взыскания обязательных платежей, других санкций, может в дальнейшем облегчить нагрузку и по административным делам", - подчеркнул Путин.