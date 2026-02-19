Путин указал на важность укрепления эффективного правосудия

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность укрепления и развития эффективного, законного и доступного правосудия в России.

"При этом подчеркну, что все шаги в этом направлении должны работать на укрепление и развитие законного, эффективного и доступного правосудия ", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.