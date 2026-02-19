https://ria.ru/20260219/putin-2075468094.html
Путин указал на важность укрепления эффективного правосудия
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность укрепления и развития эффективного, законного и доступного правосудия в России.
"При этом подчеркну, что все шаги в этом направлении должны работать на укрепление и развитие законного, эффективного и доступного правосудия ", - сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.