Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака - РИА Новости, 19.02.2026
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака
Президент России Владимир Путин проведет переговоры в формате официального завтрака с президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной,... РИА Новости, 19.02.2026
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака
Путин и лидер Мадагаскара Рандрианирина проведут переговоры в узком составе