Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/putin-2075450843.html
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака - РИА Новости, 19.02.2026
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака
Президент России Владимир Путин проведет переговоры в формате официального завтрака с президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:55:00+03:00
2026-02-19T12:55:00+03:00
россия
мадагаскар
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048810775_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_d9f10db8c67cebd704d3da0c8306b4bf.jpg
https://ria.ru/20260203/energetika-2071998830.html
россия
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048810775_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_c8de36bf58e7ea00bd7b49aa2d75f2ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мадагаскар, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Мадагаскар, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака

Путин и лидер Мадагаскара Рандрианирина проведут переговоры в узком составе

© AP Photo / Brian IngangaМикаэль Рандрианирина
Микаэль Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Brian Inganga
Микаэль Рандрианирина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры в формате официального завтрака с президентом Мадагаскара на переходный период Микаэлем Рандрианириной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как рассказал Песков, вторая половина дня у президента будет посвящена международным делам, в частности, Путин проведет переговоры с Микаэлем Рандрианириной, который находится в России с официальным визитом.
"Будет беседа в узком составе, и будут российско-малагасийские переговоры в формате официального завтрака", - сказал Песков журналистам.
Тепловая электростанция в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия и Мадагаскар обсудили сотрудничество в сфере ТЭК
3 февраля, 17:07
 
РоссияМадагаскарДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала