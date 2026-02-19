https://ria.ru/20260219/putin-2075445119.html
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 19.02.2026
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется